Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei vor Discothek - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Am Sonntag, 24.11.2019 kam es gegen 03.30 Uhr vor einer Discothek in der Adam-Opel-Straß zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Etwa 10 Personen waren beteiligt, zwei von ihnen erlitten vermutlich durch Schläge leichte Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine Gruppierung flüchtete mit einem grünem VW Golf vom Tatort. Zu den Hintergründen und einzelnen Tathandlungen ermittelt die Polizei Eisenach. Zeugen, die Angaben zum Tatablauf und beteiligten Personen machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) mit Angabe der Bezugsnummer 0295308/2019. (as)

