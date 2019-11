Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei junge Täter geschnappt

Ilmenau (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren betraten am Samstagnachmittag unberechtigt das Grundstück einer Fischerhütte in der Langewiesener Straße. Dort begannen sie damit, allerlei Unfug anzurichten. Es wurde unter anderem die Fassade der Hütte und ein Kanaldeckel mit Farbe beschmiert. Auch wurde versuchte, ein Tor der Hütte aufzuhebeln. Als ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor Ort erschien, versuchten die jungen Täter zu flüchten. Zwei von ihnen konnten durch den Wachmann festgehalten werden. Durch die alarmierte Polizei konnte auch der dritte Täter ermittelt werden. Gegen die Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. (as)

