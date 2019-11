Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Blinde Zerstörungswut haben unbekannte Täter am Sonntag in den frühen Morgenstunden an gleich zwei Tatorten in der Innenstadt von Gotha walten lassen. Zuerst brachen die Täter gegen 00:15 Uhr in einen Kindergarten im Mendelssohnweg ein und verwüsteten die Räumlichkeiten. Der entstandene Schaden wird hier nach ersten Erkenntnissen auf ca. 1000 Euro geschätzt. Kurz darauf wurde eine Schaufensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Margarethenstraße eigeschlagen. Der oder die Täter konnten auch hier unerkannt flüchten. Hier entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten ist nicht auszuschließen.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und den Bezugsnummern 0295280/2019 sowie 0295286/2019 entgegen. (thn)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell