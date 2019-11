Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Verbindungsstraße Marlishausen Richtung Wüllersleben (ots)

Am Sonntag, den 24.11.2019 zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr liefen drei männliche Personen aus Richtung Wüllersleben in Richtung Marlishausen. Durch diese Personen wurden das Ortseingangsschild von Wüllersleben, ein Verkehrszeichen sowie mehrere Leitpfosten herausgerissen. Des Weiteren wurden an der Baustelle direkt bei der Tankstelle in Wüllersleben zwei weitere Verkehrszeichen umgeschmissen. Hierdurch wurde der Ständer eines Verkehrszeichens abgebrochen. Über diesen Ständer könnte anschließend ein Fahrzeug gefahren sein. Das Fahrzeug und der dazugehörige Fahrer sind jedoch unbekannt, ebenso nicht, ob das Fahrzeug dabei beschädigt wurde. Zu diesem Sachverhalt werden Personen gesucht, welche Hinweise zu eventuellen Tätern bzw. Geschädigten geben können. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677/601124 bei hiesiger PI zu melden. (sg)

