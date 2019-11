Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch

lmenau, Lindenstraße, Sportsbar (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 22.11.2019 von 05:00 Uhr bis 18:00 Uhr versuchten Unbekannte in Ilmenau, Lindenstraße die Eingangstür einer Sportsbar gewaltsam aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. An der Tür entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Zu diesem Sachverhalt werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Tathergang bzw. zu möglichen Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677/601124 bei der PI Arnstadt- Ilmenau melden. (sg)

