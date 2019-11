Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Das Schwein konnte entkommen

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots)

Zu einem kuriosen und noch nie dagewesenen Einbruch im Zuständigkeitsbereich der PI Eisenach kam es am Sonntagmorgen um 10.40 Uhr. Es wurde der Dienststelle in Eisenach mitgeteilt, daß es zu einem Einbruchsalarm in einem Einkaufsmarkt in Hötzelsroda kam. Die sofort eingesetzten Beamten stellten tatsächlich fest, daß die Schiebetüren zum Markt beschädigt worden waren. Kurz darauf erschien auch ein Haustechniker des Objektes am Einsatzort und teilte mit, daß sich der vermeintliche Einbrecher noch im Geschäft befinden müsse. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als plötzlich ein ausgewachsenes Wildschwein im Laden umherrannte.

Tatsächlich hat besagtes Wildschein die Schiebetüren durch Dagegenrennen öffnen können und irrte nun im Markt umher. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Jagdpächter, dem diensthabenden Veterinäramtsarzt und den eingesetzten Polizeibeamten konnte das Wildschein zum Verlassen des Einkaufsmarktes bewegt werden. Zum ersten Mal wurde einem "Einbrecher" durch die Behörden die Flucht ermöglicht. Das Wildschein verursachte einen Sachschaden an den Schiebetüren des Marktes in Höhe von etwa 15.000 Euro. (vt)

