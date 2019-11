Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Gotha - LK Gotha (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 13:00 Uhr an der Einmündung Oststraße Ecke Gabelsberger Straße ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Pkw Skoda. Die Unfallverursacherin wollte nach links von der Gabelsberger Straße auf die Oststraße einbiegen und nahm der Vorfahrtberechtigten die Vorfahrt. In der weiteren Folge kollidierten beide Fahrzeuge, wobei beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, bei beiden Pkw lag keine Fahrbereitschaft mehr vor. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Der Bereich war aufgrund des Unfallgeschehens für etwa 30min vollgesperrt. (ck)

