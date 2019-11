LPI-GTH: Aufgrund anhaltender Wetterlage verunfallt

Landespolizeiinspektion Gotha

Am Samstagmorgen startete eine junge Frau mit ihrem Pkw Audi aus Bad Tabarz und befand sich auf dem Weg zur Arbeit. Mit ihren 3 Mitfahrern befuhr sie die L1027 und verlor bei dem dichten Nebel kurzzeitig die Orientierung. Anstatt an der Einmündung zur L1025 Richtung Laucha nach links abzubiegen, fuhr sie irrtümlicherweise ungebremst geradeaus und in der weiteren Folge einen Vorwegweiser um. Letzlich kam die junge Frau im Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise wurden 2 Mitfahrer lediglich leicht verletzt. Der Pkw erlitt wirtschaftlichen Totalschaden, ca. 1000 Euro.(ck)

Die Polizei bittet um wetterangepasste Fahrweise.

