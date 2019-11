Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf dem Fahrrad

Gotha (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurden Beamten des Inspektionsdienst Gotha in der Bertha-Schneyer-Straße auf einen 21jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, der auffällig unsicher fuhr. Der junge Mann wurde daraufhin angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab wenig später einen Wert von 1,71 Promille. Der Fahrradfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. (thn)

