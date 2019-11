Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gotha (ots)

Am späten Freitagabend gegen 23:00 Uhr ereignete sich in der Dirk-Kolmar-Straße auf Höhe der Brauerei ein folgenschwerer Unfall. Ein Autofahrer kam hier offensichtlich von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Mast und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Der Mast wurde stark beschädigt und fiel auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugverkehr kam deshalb zwischenzeitlich vollkommen zum Erliegen. Der Unfallverursacher kam vor dem Unfall offensichtlich aus Richtung Inselsbergstraße gefahren. Spuren am Unfallort deuten darauf hin, dass sein Fahrzeug silberfarben ist und durch die Kollision nun einen erheblichen Frontschaden aufweist. Wer kann Angaben zum Unfall, dem Verursacher oder seinem Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0294718/2019 entgegen. (thn)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell