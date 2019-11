Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu laut geschrien

Ilmenau (ots)

Ein laut schreiender Mann erregte am Freitagvormittag Am Stollen derart Aufsehen, dass Passanten die Polizei verständigten. Was letztlich zu seinem laut geäußerten Unmut führte, blieb unklar. Festgestellt wurde jedenfalls, dass der 32-Jährige unter Drogeneinfluss stand und auch eine kleine Menge Marihuana bei sich hatte. Der Mann konnte zwar beruhigt werden, aber eine Anzeige wegen unerlaubten Drogenbesitz war unumgänglich. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell