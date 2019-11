Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geklautes Fahrrad und verbotenes Messer dabei

Gotha (ots)

Am Donnerstagabend wurde in der August-Creutzburg-Straße ein Radfahrer kontrolliert. Schnell kam heraus, dass das Fahrrad nicht dem 16-Jährigen gehört, denn es war zur Fahndung ausgeschrieben. Außerdem führte der junge Mann ein Springmesser mit sich. Diese Art von Messer sind in Deutschland generell verboten. Fahrrad und Messer wurden sichergestellt und zwei Anzeigeverfahren eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell