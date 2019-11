Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen geparkten Pkw gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Eine 30-Jährige parkte in der Zeit von Mittwoch, 20.11.2019, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2019, 06.45 Uhr ihren VW T-Roc in der Goethestraße am rechten Fahrbahnrand. Während dieser Zeit kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit der linken Seite des VW. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der oder die Unfallverursacherin verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und mit Angabe der Bezugsnummer 0293510/2019 entgegen. (as)

