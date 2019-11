Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl

Eisenach (ots)

Während des Einkaufens in einem Discounter in der Alexanderstraße am Donnerstag, 21.11.2019 um 15.25 Uhr, wurde einer 75-jährigen Kundin die Handtasche gestohlen. Die Tasche hing am Einkaufswagen. Als die Dame sich einem Regal zu wandte, wurde die Tasche unbemerkt ergriffen. Einer weiteren Kundin fiel eine schwangere Frau in Begleitung eines Mannes auf, die kurz darauf zügig den Markt verließen. Eine Beschreibung der beiden Personen liegt nicht vor. Die Polizei sucht die Kundin, die die beiden Personen bemerkte, als wichtige Zeugin. Auch weitere Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) mit Angabe der Hinweisnummer 0293592/2019. (as)

