Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfahrten gestoppt

Ilm-Kreis (ots)

In Arnstadt wurde heute Nacht ein 18-jähriger Mazda-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Er wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Tambuchstraße positiv auf Cannabis getestet. In Ilmenau wurde gestern Abend ein 34-jähriger VW-Fahrer in der Heinrich-Hertz-Straße kontrolliert. Auch er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamine und Metamphetamine. Für Beide folgte eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und eine Anzeige. (ah)

