Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufmerksame Polizeistreife

Arnstadt (ots)

Eine 16-Jährige reagierte ungewöhnlich, als sie am Donnerstagnachmittag eine Polizeistreife an der Liebfrauenkirche bemerkte. Beim Erblicken der Beamten drehte sie sich schlagartige in eine andere Richtung und wollte zügig davon laufen. Darauf angesprochen, versuchte die Jugendliche unbemerkt ein Tütchen auf den Boden fallen zu lassen. Dies blieb durch die Beamten nicht unbemerkt. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass sich darin eine kleine Menge der Droge Crystal befand. Das Tütchen wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen illegalem Drogenbesitz aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell