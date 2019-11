Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garage

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Wie gestern bekannt wurde, kam es über die zurückliegenden Wochen hinweg zu einem Einbruch in eine Garage in der Trinitatisstraße. Das Schloss der Garagentür wurde gewaltsam geöffnet. Aus der Garage wurden eine Bohrmaschine der Marke Bosch und eine Heckenschere gestohlen. Die Beute hat einen Wert von über 100 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 03.10.2019 und Montag, 11.11.2019. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0293383/2019 entgegen. (as)

