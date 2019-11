Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

An einem auf dem Autohaus-Parkplatz in der Ichtershäuser Straße abgestellten VW Caddy wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Heckscheibe beschädigt. Mit einem unbekannten Tatmittel schlug der Täter ein Loch in die Scheibe, der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Ob es sich um Zerstörungswut oder einen versuchten Diebstahl handelt, soll in einem Ermittlungsverfahren geklärt werden. Täterhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen. (as)

