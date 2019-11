Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Schule

Arnstadt (ots)

In eine Berufsschule in der Karl-Liebknecht-Straße drangen der oder die Unbekannten über ein Kellerfenster ein. In der Schulkantine wurden mehrere Schränke durchwühlt und 50 Euro Bargeld gestohlen. Der Schaden am aufgehebelten Fenster beträgt 1000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 20.11.2019, 13.00 Uhr und Donnerstag, 21.11.2019, 07.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0293111/2019 entgegen. (as)

