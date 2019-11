Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtaschendiebstahl - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Während ihres Einkaufes in einem Verbrauchermarkt in der Triniusstraße wurde einer 92-jährigen Dame gestern gegen 09.45 Uhr die Handtasche gestohlen. Die Tasche hing über ihren Rollator. In einem unbeobachteten Moment wurde sie von Unbekannten entwendet. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um zwei osteuropäische Männer im Alter zwischen 40 bis 50 Jahren. Im einzelnen können diese wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- ca. 170 cm groß - untersetzt - grau-melierte Haare - Vollbart - bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzen Mantel, grau-kariertem Schal

2. Person

- ca. 170 cm groß - untersetzt - bekleidet mit schwarzer Fleecejacke und dunkler Hose.

Einer der beiden führte eine Tragetasche mit weiß-rotem Aufdruck und roten Kanten bei sich.

Wer konnte die Tathandlung beobachten? Wer kann weitere Angaben zu den Tätern, deren Fluchtrichtung oder einem eventuell genutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0292123/2019 entgegen. (as)

