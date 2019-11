Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Papiercontainer angezündet - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter entzündete auf bislang unbekannte Weise einen Müllcontainer für Papier und Pappe in der Ziegeleistraße. Das Feuer konnte gelöscht werden, eine Gefahr vor Gebäude oder geparkte Fahrzeuge bestand nicht. Am Container entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Wer hat zur Tatzeit am Mittwoch, 20.11.2019, gegen 20.00 Uhr verdächtige Personen in der Ziegeleistraße bzw. in den angrenzenden Straßen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0292614/2019 entgegen. (as)

