Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Gotha (ots)

Eine 18-jährige Skoda-Fahrerin wollte heute Morgen aus einer Parkbucht in der 18.-März-Straße fahren. Ein von hinten heran nahender Skoda-Fahrer (m/37) gab ihr Lichthupe als Signal, dass sie ausparken kann. Eine 60-jährige BMW-Fahrerin bemerkte diesen Vorgang nicht und fuhr an dem Skoda vorbei. In der Folge stieß sie mit der ausparkenden 18-Jährigen zusammen. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

