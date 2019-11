Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstag, 20.11.2019, gegen 18.05 Uhr, parkte ein 62-Jähriger seinen VW am Fahrbahnrand der Straße Heiliges Kreuz. Um etwas von der Rücksitzbank zu räumen, öffnete er die hintere linke Tür. Kurz darauf näherte sich von hinten ein Pkw, kollidierte im Vorbeifahren mit der geöffneten Tür und fuhr in Richtung Borngasse weiter. Die Tür des VW wurde beschädigt. Die Schäden am unbekannten Fahrzeug sind nicht bekannt. Vermutlich handelte es sich um einen Renault Megane, weitere Hinweise zum Fahrzeug und zum Fahrer liegen nicht vor. Wer kann entsprechende Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Hinweisnummer 0291531/2019 entgegen. (as)

