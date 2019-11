Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall am Kreisverkehr

Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend gegen 19:30 Uhr fuhr eine 76-jährige Opel-Fahrerin in den Kreisverkehr bei Apfelstädt ein. Als sie die Ausfahrt in Richtung Kornhochheim nutzen wollte, überquerte ein 16-Jähriger mit einem unbeleuchteten Fahrrad die Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Der junge Radfahrer stürzte und wurde am Kopf verletzt. Er wurde in eine Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand leichter Sachschaden. (as)

