Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen

Ilmenau (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Hertz-Straße wurden an sechs Kellerabteilen die Schlösser aufgebrochen. Aus den geöffneten Kellern wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Wer hat im Zeitraum von Montag, 18.11.2019, 12.00 Uhr bis Dienstag, 19.11.2019, 10.45 Uhr diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0290987/2019 entgegen. (as)

