Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradanhänger erst aus Keller gestohlen und dann zurückgelassen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Vergangene Nacht wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Keplerstraße die Türen von drei Kellerverschlägen aufgebrochen. Aus zwei Kellern wurde nichts entwendet, aus dem dritten Keller ein Fahrradanhänger. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und den Ermittlungen am Tatort konnte der Anhänger in der Nähe wieder aufgefunden und an den Eigentümer übergeben werden. Dennoch sucht die Polizei Zeugen, die insbesondere Angaben zu den Tätern sowie zum Abtransport und dem Abstellen des Fahrradanhängers machen können. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt Hinweise telefonisch unter der Nummer 03677-601124 und mit Angabe der Hinweisnummer 0290944/2019 entgegen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell