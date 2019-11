Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug aus geparkten Transporter geklaut - Zeugenaufruf

Wipfratal (Ilm-Kreis) (ots)

Auf dem Pendlerparkplatz Marlieshausen an der A 71 wurde von Montag, 18.11.2019 auf Dienstag, 19.11.2019 ein geparkter VW-Transporter aufgebrochen. Am Fahrzeugheck wurde die Scheibe einer Flügeltür eingeschlagen. Nachdem die Flügeltür geöffnet werden konnte, wurden aus dem Laderaum verschieben Werkzeuge im Wert von über 2.500 Euro gestohlen. Die Schadenshöhe am Fahrzeug liegt noch nicht vor. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Pendlerparkplatz wahrnehmen können? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0290851/2019 entgegen. (as)

