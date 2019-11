Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

Gotha (ots)

Ein Radfahrer fiel gestern Abend einer Polizeistreife in der Kindleber Straße auf. Zu Recht. Der 22-jährige Radfahrer war mit 1,69 Promille zu alkoholisiert, um das Fahrrad führen zu dürfen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Das Fahrrad wurde an seinen nüchternen Kumpel übergeben. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell