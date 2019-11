Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schweres Beutegut - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

In ein nur zum Teil bewohntes Mehrfamilienhaus an der Rennbahn wurde in der Zeit von Sonntag, 17.11.2019, 18.00 Uhr bis Montag, 18.11.2019, 22.30 Uhr eingebrochen. Die Hauseingangstür wurde auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Aus einem geöffneten Raum entwendeten die Täter unter anderem eine Gefriereinrichtung, einen Herd sowie ein Vielzahl von Wodkaflaschen und Energydrink-Dosen. Der Gesamtwert beträgt mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Hinweisnummer 0290300/2019 entgegen. (as)

