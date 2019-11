Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreimal Drogentest positiv

Landkreis Gotha (ots)

Bei Verkehrskontrollen konnten am Dienstag drei Fahrzeugführer festgestellt werde, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Gegen 10.45 wurden in Ohrdruf ein 31-jähriger Transporter-Fahrer und fast zeitgleich in Wölfis ein 38-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet in Gotha ein 38-jähriger Hyundai-Fahrer in eine Kontrolle. Da bei allen drei Fahrern der Drogenvortest positiv ausfiel, mussten jeweils Blutentnahmen durchgeführt und Anzeigeverfahren eingeleitet werden. Zudem war der Hyundai-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell