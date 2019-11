Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch über Gerüst - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in ein Behördenobjekt in der Unterpörlitzer Straße eingebrochen. Der oder die Unbekannten gelangten über ein Gerüst zu einem Fenster im Dachgeschoss. Dieses wurde einschlagen, um ins Innere zu gelangen. Dort wurden einige unverschlossene Räume betreten und durchsucht. Vermutlich wurden in einem Raum Nahrungsmittel gefunden und an Ort und Stelle verzehrt. Bislang ist bis auf eine Taschenlampe kein weitere Beutegut bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0290228/2019. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell