Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baustelleneinbruch - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

An einem Bauobjekt in der Angelhäuser Straße hebelten der oder die unbekannten Täter eine Bautür auf. Aus dem Objekt wurden ein Werkzeugkasten der Marke Hilti und Werkzeuge im Wert von 1.000 Euro gestohlen. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Baustellenbereich wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0289280/2019 entgegen. (as)

