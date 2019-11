Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baustellenwagen

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Auf einer Baustelle in der Friedrichrodaer Straße wurde gewaltsam ein Gerätewagen geöffnet und daraus ein Trennschleifer der Marke Makita im Wert von 250 Euro gestohlen. Die Tatzeit erstreckt sich von Donnerstag, 14.11.2019, 16.00 Uhr bis Montag, 18.11.2019, 06.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Baustellenbereich gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0289383/2019 entgegen. (as)

