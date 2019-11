Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde in der Zeit von Samstag, 16.11.2019, 13.00 Uhr bis Montag, 18.11.2019, 08.00 Uhr von der Verkaufsfläche eines Autohauses in der Ichtershäuser Straße ein Gebrauchtwagen gestohlen. Es handelt sich um einen grauen Opel Astra Kombi. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0289736/2019 entgegen. (as)

