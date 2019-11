Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendlicher erlaubt sich gefährlichen Spaß

Ilmenau (ots)

Sonntagnacht gegen 02.00 Uhr bemerkte eine Polizeistreife, dass in der Karl-Liebknecht-Straße ein junger Mann einen Gegenstand auf die Fahrbahn rollte. Als dieser den Streifenwagen bemerkte, rannte er in Richtung einer Baustelle. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und stellten den Flüchtenden noch auf dem Baustellengelände. Der angetrunkene 18-Jährige erklärte, er habe sich einen Spaß erlaubt, als er den schweren Abfalleimer aus Beton auf die Fahrbahn rollte. Was für ihn als Spaß verstanden wurde, ist rechtlich als Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zu werten und kann für alle Verkehrsteilnehmer fatale Folgen haben. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt und die Straße geräumt. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell