Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zaunsfelder abmontiert und gestohlen

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sportplatz in der Karl-Marx-Straße wurde vergangene Woche über 60 Meter Doppelstabmattenzaun abgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Die einzelnen Zaunmatten haben die Abmessung 2.00 x 2.50 Meter und sind grau lackiert. Als Tatzeitraum kommt Dienstag, 12.11.2019, 17.30 Uhr bis Freitag, 15.11.2019, 17:30 Uhr in Betracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0288184/2019 entgegen. (as)

