Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfug auf dem Baugerüst

Gotha (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Samstagnachmittag mit, dass mehrere Jugendliche auf einem Baugerüst in der Blumenbachstraße herumklettern. Die Beamten konnten sogleich die gefährliche Kletterei von fünf Jugendlichen beenden. Dabei wurde festgestellt, dass ein 14-Jähriger ein zuvor gestohlenes Kinderfahrrad vom Gerüst in die Tiefe warf. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen und wird der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung vorgelegt. Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr ist man strafmündig und kann nach dem Jugendstrafrecht für derartige Taten belangt werden. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell