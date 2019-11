Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Delikate Beute bei Kellereinbruch

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte gelangten in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Salvador-Allende-Straße und brachen ein Kellerabteil auf. Gestohlen wurden mehrere Flaschen Wein und Rum sowie etwa 20 kg tiefgefrorenes Lammfleisch. Die Beute hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Die genaue Tatzeit muss noch ermittelt werden. Wer am vergangenen Wochenende in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machte oder Hinweise zum Verbleib der Beute machen kann, teilt dies bitte telefonisch der Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) mit Angabe der Hinweisnummer 0289013/2019 mit. (as)

