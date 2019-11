Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike vor der Haustür gestohlen

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der Hauptstraße stellte ein Fahrradbesitzer sein E-Bike vor der Haustür ab, um es aufzuladen. In der Zeit von Mittwoch, 13.11.2019, 17.00 Uhr bis Freitag, 15.11.2019, 09.00 Uhr wurde es gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Pergamont im Wert von über 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Hinweisnummer 0288040/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell