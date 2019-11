Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradanhänger erst gestohlen, dann stehen gelassen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Am Montag, 18.11.2019 gegen 02.00 Uhr entwendeten Unbekannte einen Fahrrad-Lastenanhänger aus einem Carport in der Langewiesener Straße. Da ein Schloss am Anhänger durch die Täter nicht zu öffnen war, trugen sie die Beute vom Tatort weg. In der Straße An der Krebswiese wurde der orangefarbene Anhänger im Wert von mehreren tausend Euro abgestellt. Die Täter flüchteten ohne Beute. Wer konnte den Diebstahl oder den Abtransport beobachten? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0289149/2019 entgegen. (as)

