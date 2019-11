Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartendiedlung

Gotha (ots)

Zwei Gartenlauben in einer Gartensiedlung in der Tiergartenstraße, waren das Ziel eines Einbruchs unbekannter Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag. Nachdem sie die Gartengrundstücke betraten, brachen sie die Gartenlaubentüren gewaltsam auf. Dabei erbeuteten sie einen Motorrasenmäher und zwei Kettensägen im Wert von ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 0288423/2019 telefonisch entgegen.(rk)

