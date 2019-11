Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Entwendeter Motorroller aufgefunden

Gotha (ots)

Ein am Samstagfrüh, im Kesselmühlenweg aufgefundener Motorroller sollte offensichtlich Beute einer Diebstahlshandlung unweit des Auffindeortes sein. Hierbei entwendeten der oder die unbekannten Täter den Roller kurz zuvor von einem Standplatz in der Straße der Einheit. Trotzdem das Fahrzeug mit einer Lenkersicherung gesichert war, zogen oder schoben ihn die Diebe zum Kesselmühlenweg. Nachdem dort misslang das Fahrzeug zum Starten zu bringen, ließen die Dieb das Fahrzeug zurück. Aus dem Topcase entnahmen sie zuvor einen roten Integralhelm und entwendeten diesen. Der Fahrzeugeigentümer bemerkte den Diebstahl noch nicht, weil er während der Tatzeit schlief. Wer Hinweise zur Tat oder Tätern geben kann, setzt sich bitte telefonisch mit der Polizei Gotha unter der Bezugsnummer 0288371/2019 in Verbindung.(rk)

