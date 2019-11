Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder entwendet

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag entwendeten unbekannte Diebe zwei Fahrräder aus einem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße. Hierbei wurde die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses gewaltsam geöffnet um Zugang zum Kellerbereich zu erlangen. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein MTB "Trek Fuel Ex 5 WsD", Farbe Anthrazit und ein MTB "Norco Fluid", Farben Rot/Blau. Der Beuteschaden beläuft sich auch ca. 3.800 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder Tätern geben kann, setzt sich bitte telefonisch mit der Polizei Gotha unter der Bezugsnummer 0288423/2019 in Verbindung.(rk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell