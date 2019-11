Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leitplanke beschädigt

Gotha (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines türkis farbigen Pkw, am Freitagnachmittag, beim Befahren einer Rechtskurve in der Dr. Troch-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen die am rechten Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, verließ er im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle und stellte den erheblich beschädigten Pkw unweit der Unfallstelle ab. An der Leitplanke entstand Sachschaden von ca. 1.600 Euro. Am Fahrzeug, ein Pkw Honda Civic, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher konnte schließlich ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 37-jährigen Polen. Gegen ihn wird nun weiter wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.(rk)

