LPI-GTH: Kleinbrand in Mehrfamilienhaus

Eisenach (ots)

Am Sonntagmorgen kam es im Zeitraum von 00.30 Uhr bis 05.00 Uhr zu einem Kleinbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Erbe-Straße. Durch den Brand entstand ein Schaden von ca. 1000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691/2610 entgegen genommen. (mb)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

