Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wasserschaden in Schule

Eisenach (ots)

Am Samstag erhielt die Polizei gegen 13:45 Uhr die Mitteilung, dass es in einer Schule im Westen der Stadt zu einem Wasserschaden gekommen sei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine sanitäre Einrichtung manipuliert wurde, weswegen sich Wasser über einen längeren Zeitraum in dem Gebäude verteilte. Dadurch sind nicht unerhebliche Schäden an der Einrichtung und der Bausubstanz entstanden. Die genaue Schadenshöhe kann bisher noch nicht angegeben werden. Nach ersten Schätzungen könnte es sich mindestens um einen mittleren fünfstelligen Betrag handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 entgegen. (mb)

