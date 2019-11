Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Ladendiebstahl ins Gefängnis

Eisenach (ots)

Freitagmittag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es in einem Supermarkt in der Altstadtstraße zu einer Diebstahlshandlung gekommen sei. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich die Täter nicht mehr vor Ort. Die sofort eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen führten zu einem 39-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau. Diese konnten in der Wohnung der 39-Jährigen ausfindig gemacht werden. Dort wurde nicht nur das Beutegut aufgefunden, sondern auch festgestellt, dass gegen die 30-Jährige ein Haftbefehl vorlag. Die Dame wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt anordnete. Wegen des Ladendiebstahls wurde gegen beide Personen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

