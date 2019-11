Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Gehren (ots)

Am Samstag gegen 23:00 Uhr ereignete sich in Gehren , Großbreitenbacher Straße ein Verkehrsunfall. Ein PKW Opel wollte nach rechts in die Großbreitenbacher Straße einfahren, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Betonpfeilern und zwei Zaunsfeldern. Der Opelfahrer lies einige Fahreugteile an der Unfallstelle zurück, jedoch nicht seine Personalien. Der Schaden am Gartenzaun beträgt ca. 1200,- Euro. Der Schaeen am PKW ist noch unbekannt. Hinweise bitte unter: 0288789. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell