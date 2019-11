Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Notbremsassistent bremst ohne Not

Stadtilm (ots)

Am Samstag gegen 11:35 Uhr ereignete sich in Stadtilm, Arnstädter Straße in Fahrtrichtung Arnstadt ein, zum Glück glimpflich ausgegangener, Verkehrsunfall zwischen zwei LKW. Beide LKW fuhren hintereinander, als plötzlich der Notbremsassistent eines 63jährigen Mercedes Antosfahrer, eine Notbremsung einleitete. Der 48jährige Scaniafahrer bemerkte dies zu spät und konnte trotz Ausweichmanöver nicht mehr rechtzeitig zum stehen kommen. Am Scania entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro. Am LKW Antos entstand kein Schaden. Warum der Notbremsassistent auslöste ist noch unklar. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell