Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch mit Sachschaden

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 10.11.2019 bis zum 16.11.2019 wurde wiederholt in die Ilmenauer Fischerhütte eingebrochen. Diesmal wurde in einen Anbau eigebrochen. Hier wurden eingelagerte Gegenstände durchwühl. Weiterhin wurden zwei Zwischentüren aufgebrochen. der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt, entwendet wurde nichts. Hinweise bitte unter: 0288502 (as)

